80 yaşındaki dedenin 'galibiyet' sevinci

Kayserispor'un Atiker Konyaspor'a karşı aldığı 2-1'lik skorun ardından oyun havasına eşlik eden 80 yaşındaki dedenin görüntüleri kameralara yansıdı.

Kayserispor'un Atiker Konyaspor'a karşı aldığı 2-1'lik skorun ardından oyun havasına eşlik eden 80 yaşındaki dedenin görüntüleri kameralara yansıdı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 31. haftasında sahasında dün Atiker Konyaspor ile karşılaştı. Maçı 2-1 kazanan Kayserispor, ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet alırken, maçı izlemeye gelen seyircilerde galibiyeti coşkuyla kutladı.

Maçın ardından çalan oyun havasına 80 yaşındaki bir dede de eşlik etti. Amatör kameralar tarafından kaydedilen görüntüde, elindeki bastonuyla sevince ortak olan dedenin görüntüleri, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Bazı Kayserili vatandaşlar da, "Allah dedemin ömrünü uzun etsin" diye yorumlarda bulundu.

