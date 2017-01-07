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80 ton giysi çöp olmaktan kurtarıldı
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80 ton giysi çöp olmaktan kurtarıldı

Osmangazi Belediyesi'nin temmuz ayı sonunda başlattığı, 'kullanılmış ve ihtiyaç fazlası giysi ile ayakkabıları toplama' projesi kapsamında 80 ton giysi toplandı.

Osmangazi Belediyesi'nin temmuz ayı sonunda başlattığı, 'kullanılmış ve ihtiyaç fazlası giysi ile ayakkabıları toplama' projesi kapsamında 80 ton giysi toplandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ile birlikte kumbaralarda toplanan kullanılmış giysilerin ayrıştırıldığı tesisi gezip incelemelerde bulundu. Geçen 5 aylık sürede ellerindeki kullanılmayan kıyafetleri çöp yerine kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbaralarına atan vatandaşların, bu sayede yaklaşık 80 ton kullanılmış giysiyi çöp olmaktan kurtardıklarını söyleyen Dündar, "Projenin amacı, kullanılabilir durumda olan giysilerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılarak onların kullanımına sunmak. Kullanılmayacak durumda olanların ise çöp toplama sahalarında çürümelerini beklemek yerine, işlenip ekonomiye kazanımlarını sağlamak. Bu projemiz sayesinde, evlerimizdeki kullanılmayan giysi ve ayakkabıların deponi sahasına gitmesini önleyerek, katı atık düzenli depolama sahasının ömrünün uzamasını sağlamış oluyoruz. Mahallelere yerleştirdiğimiz kumbaralar aracılığı ile toplanan ihtiyaç fazlası kıyafetler, depolama sahasında ayrıştırılıyor. Kullanılabilir durumda olanları da Sevgi Mağazası aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırarak, onların mutluluğuna ortak oluyoruz. Bu uygulama sayesinde 3 binin üzerinde vatandaşımız kullanılabilir durumda olan kıyafetlerden faydalanmış, kullanılmayacak durumda olanlarında yeniden işlenerek değerlendirilmesi sonucu, ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlamış oluyoruz" dedi.

Osmangazi Belediyesi'nin 2017 yılı ilk aylık olağan meclis toplantısında da konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi Belediyesi, geri dönüşümde başarılı çalışmalarıyla öne çıkmış bir belediye. Atık yağ, atık pil ve kağıttan sonra, giysilerin kaynağından toplanıp ayrıştırılması, kullanılabilir durumda olanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için başlattığımız 'kullanılmış giysi ve ayakkabı toplama' projesi, bir çok belediye tarafından da örnek alınmış bir proje. Bu projelerimizin her birinde lisanslı ve yetki belgesi almış firmalarla çalıştık. Kesinlikle bir rant söz konusu değil. Zaten devletimiz, atıkların kaynağından toplanıp çevreyi kirletmesini önlemek için bu işi yapan firmalara destek veriyor. Bizim kullanılmış giysi toplama projemizle ilgili rant iddialarını da kabul etmemiz mümkün değil" diye konuştu.

Projenin hayata geçtiği günden bugüne kadar toplanan 80 ton kullanılmış giysi ve tekstil ürününden 2 tonunun kullanılabilir, kalan 78 tonunun ise çöp olduğunu ifade eden Dündar, "Biz bu projemizle temizlik işleri birimimiz bu kadar çöpü toplamaktan kurtardık, ayrıca çöplüğün de bu giysi atıklarıyla dolmasını önlemiş olduk. Bu projemizle ilgili bir takım çevreler yasal olmadığı ve birilerine rant sağlandığı yönünde eleştirilerde bulundu. Biz her açıdan yasal ve şeffaf bir projeyi hayata geçirdik. Osmangazi'de 5 farklı geri dönüşüm firmasıyla çalışıyoruz. Firmaların öncelikli amacı kar etmektir. Bu proje kapsamında toplanan kıyafetlerden kullanılabilir durumda olanlar ekiplerimiz tarafından ayrıştırılıp sevgi mağazamıza ulaştırılıyor, kalan kısmı da geri dönüşüm ile yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Atık pil, atık yağ ve ambalaj atığı gibi diğer atıklar nasıl toplanıyorsa, bu da aynı şekilde toplanıyor. Ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık piller ve elektronik atıkların toplanması gibi kullanılmış giysi ve ayakkabıların toplanması projemiz de, öncelikle doğayı kirletmemek, atıklardan sağlanabilecek maksimum fayda ile de doğrudan vatandaşlarımıza, doğaya ve ülke ekonomimize katkı sağlamak. Kaynağından ayrı ayrı toplanan tüm bu atıklar, Osmangazi ve Bursa'mızı daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi için hayata geçirilmiş önemli çalışmalar" şeklinde konuştu.
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