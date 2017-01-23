80 metreden gol attı

Spor Toto 3. Lig takımlarından Düzcespor'da Kerem Çağatay, yaklaşık 80 metreden attığı gol ile haftaya damgasını vurdu.

Spor Toto 3. Lig takımlarından Düzcespor'da Kerem Çağatay, yaklaşık 80 metreden attığı gol ile haftaya damgasını vurdu.

Spor Toto 3. Lig 2 Grup'ta mücadele eden Düzcespor, sahasında Batman Petrolspor ile karşılaştı. Mücadele 2-1 Düzcespor üstünlüğü ile devam ederken, 95. dakikada rakibinden topu çalan Düzcesporlu Kerem Çağatay, kalecinin de önde olmasını fırsat bilerek yaklaşık 80 metreden şık bir gole imza attı. Golün ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

(Ali Yıldız / İHA)