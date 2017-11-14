14.11.2017 17:06 8 yaşındaki çocuk kalp krizinden öldü

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde 8 yaşındaki ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi, okulda rahatsızlandıktan sonra götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Küçük Melih'in kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Isparta'nın Uluborlu ilçesinde 8 yaşındaki ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi, okulda rahatsızlandıktan sonra götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Küçük Melih'in kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Uluborlu Ali Orhan Kirişoğlu İlkokulunda yaşandı. İddiaya göre, okul önünde servis beklediği sırada fenalaşan 8 yaşındaki Melih Ulusoy'un yere yığıldığını gören çevredekiler, durumu 112 acil servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerinde küçük çocuğa ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, çocuğu durumu ciddileşince Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk etti. Hastaneye sevk edilen küçük Melih tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yapılan ilk otopsiye göre 8 yaşındaki Melih'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, talihsiz çocuğun cenazesi bugün öğle namazını müteakip Uluborlu Musluk Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildiği öğrenildi.



