8 yaşındaki Alara Türkiye'nin gururu oldu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 8 yaşındaki Alara Dodurka, Amerika Birleşik Devletleri'nde resim dalında düzenlenen 2 yarışmada dereceye girip Türkiye'den sıralamaya giren tek öğrenci oldu.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 8 yaşındaki Alara Dodurka, Amerika Birleşik Devletleri'nde resim dalında düzenlenen 2 yarışmada dereceye girip Türkiye'den sıralamaya giren tek öğrenci oldu. Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Alara Dodurka, ABD'de Adwena World Ajans'ın düzenlediği "Benim Hayalim" temalı resim yarışmasına katıldı. Dodurka'nın resmi, jürinin seçtiği 13 resim arasına girmeyi başardı. Uluslararası Radiat Peace Derneği tarafından düzenlenen ve alt kategorisi "Hayvanlarla Barış" olan resim yarışmasına katılan Dodurka bu yarışmadan da kazanan 9 çocuktan birisi olup Türkiye'den sıralamaya giren tek öğrenci oldu. Resim öğretmeni Arzu Bebek'ten aldığı özel derslerle yeteneğini geliştiren Alara Dodurka şimdiden hedefini mimarlık olarak belirledi.
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