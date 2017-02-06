06.02.2017 18:31 8 turizm arazisi daha Varlık Fonu'na geçti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistik bölgelerdeki 8 turizm arazisi, Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) Hazine'den Varlık Fonu'na geçti. Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistik bölgelerdeki 8 turizm arazisi, Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) Hazine'den Varlık Fonu'na geçti.

05.02.2017 tarihli I. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile Antalya (26), Aydın (8), Isparta (1), İstanbul (1), İzmir (8), Kayseri (1) ve Muğla'da (1) toplamda 46 adet gayrimenkul Hazine'den Varlık Fonu'na geçti. Manavgat Çolaklı Mahallesinde 110 Ada 1 Parsel 10.856 metrekare, 711 Ada 1 Parsel 22.503 metrekare, 871 Ada 1 Parsel 33.336 metrekare, Ilıca 648 Ada7 Parsel 28.686 metrekare, 982 Parsel 21.411 metrekare , 1021 Parsel 25. 066 metrekare, Sorgun 2532 Ada 1Parsel 16.086 metrekare, 2533 Ada 1 parsel 15.287 metrekare olmak üzere toplam 173.231 metrekare arazi Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı.

(Arif Kaplan/İHA)

