Kars'ın Kağızman ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kağızman Çemçe'ye düzenlenen hava destekli operasyonda 8 bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu etkisiz hale getirildi" denildi.

Terör örgütüne yönelik 2016 yılından bu güne kadar Kars'ta icra edilen operasyonlarda 35 terörist etkisiz hale getirildi.

(Işık Çapanoğlu / İHA)