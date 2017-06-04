Kars'ın Kağızman ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Kars'ın Kağızman ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi. Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kağızman Çemçe'ye düzenlenen hava destekli operasyonda 8 bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu etkisiz hale getirildi" denildi. Terör örgütüne yönelik 2016 yılından bu güne kadar Kars'ta icra edilen operasyonlarda 35 terörist etkisiz hale getirildi. (Işık Çapanoğlu / İHA)
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