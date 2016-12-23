23.12.2016 12:14 8 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis istemi

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 8 sanığa 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 8 sanığa 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.



Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 Ağustos'ta PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Barış Mahallesi Yavrucak mezrası Şireş Yaylası'nda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınakta çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, dokümanlarda yakalanan şüphelilerin kullandıkları kod isimlerle terör örgütüne sunduğu raporların bulunduğu belirtildi. Teröristlerin şüphelilere dağıttığı silahlar ve mühimmatla ilgili bilgilerin de kayıtlarda yer aldığı ifade edilen iddianamede, şüphelilerin terör örgütü PKK adına ilçede faaliyet yürüttükleri vurgulandı. İddianamede, "Terör örgütüyle organik bağ içinde olmadan ve hiyerarşik ilişki içine girilmeden şüphelilere kod adı verilmeyeceği, bugüne kadar yapılmış ve yapılmakta olan soruşturmalardan açıkça anlaşılmaktadır. Şüphelilere dağıtılan silahların seri numarası ve markasına kadar yazıldığı, şüphelilerle ilgili bilgilerin doğru olduğu, Başkale ilçe merkezi ve kırsalında terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri, tüm soruşturma evraklarından anlaşılmaktadır. Şüphelilerin ilgili sevk maddeleri uyarınca cezalandırılması kamu adına talep olunur" denildi.

