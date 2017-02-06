06.02.2017 11:27 8 saatlik operasyonla kurtarıldı

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Kepçeli köyü İmeceli mezrasında fenalaşan 41 yaşındaki göğüs ve yüksek ateş hastası vatandaş, UMKE Bingöl ekibi tarafından 8 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Kepçeli köyü İmeceli mezrasında fenalaşan 41 yaşındaki göğüs ve yüksek ateş hastası vatandaş, UMKE Bingöl ekibi tarafından 8 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Bingöl'de ilçe ve kırsal kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı, günlük hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İlçelere bağlı bazı köy ve mezralara elektrik hizmeti verilemezken, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. Günlük hayatın durma noktasına geldiği kırsal kesimlerdeki hastaların imdadına koşan İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) başarılı bir kurtarma operasyonuna daha imza attı.



HASTAYI 8 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARDILAR

Genç ilçesine bağlı Kepçeli köyü İmeceli mezrasında fenalaşan 41 yaşındaki göğüs ve yüksek ateş hastası Haydar Ayrı için harekete geçen UMKE Bingöl ekibi, paletli ambulansla bölgeye doğru hareket etti. Zorlu bir yolcuğun ardından mezraya ulaşan ekipler, hastaya ilk müdahaleyi evde yaptıktan sonra merkeze hareket etti. Ayrı, 8 saatlik bir çalışmanın ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak tedavi altına alındı.

(Sinan Atan /İHA)

