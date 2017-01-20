8 polise FETÖ'den tutuklama

Giresun'da FETÖ soruşturması kapsamında 8 polis tutuklandı.
Giresun'da FETÖ soruşturması kapsamında 8 polis tutuklandı. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ operasyonlarında geçtiğimiz gün İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Giresun Merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve sorgusu tamamlanan 24 polisten 9'u mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan ve aralarında emniyet amiri ile komiser yardımcısı bulunan 9 polisten 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir polis ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan diğer 15 polisin ise emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi. (Resul Yanbul/İHA)
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