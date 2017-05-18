8 öğrenci yediği pastadan zehirlendi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir okulda yedikleri pastadan zehirlenen 8 öğrenci hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir okulda yedikleri pastadan zehirlenen 8 öğrenci hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesinde bulunan bir okulda, bir öğrencinin getirdiği pastayı yiyen 8 öğrenci yedikleri pastadan zehirlenerek, fenalaştı. Olayı fark eden öğretmenler, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olayın haber verilmesi üzerine okula gelen sağlık ekiplerince, 8 öğrenci Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

