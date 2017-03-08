8 Mart ve Nezihe Muhiddin…

Eğer bugün anmaz isek ne zaman anarız hayatı KADIN HAKLARINI savunmakla geçmiş NEZİHE MUHİDDİN'i?...

1893'te Yeni Zelanda'da, 1902'de Avustralya'da, 1906'da Finlandiya'da, 1913'te de Norveç'te kadınlara oy hakkı verilmesini unutur ve kadınlara oy hakkının ilk kez Türkiye'de verildiğini savunuruz övünerek…

Gerçek olmayanla övünürken, gerçek olanı unutmaya ve unutturmaya çalışırız ne yazık ki!!!...

Gerçek olan ve ulusça övünmemiz gereken bir isim olsa da, nedense sanki hiç yaşamamış gibi davranırız NEZİHE MUHİDDİN'e?!..

Oysa Osmanlının son dönemi de dahil 1934 yılına dek onca baskı ve yıldırma politikasına rağmen kadınların siyasal haklarının tanınması için mücadele etmiş, yılmaz bir kadın hareketi öncüsüdür NEZİHE MUHİDDİN…

20 roman ve 300 öykünün yanı sıra, çok sayıda piyes, senaryo ve opereti kaleme almış bir kadındır NEZİHE MUHİDDİN...

Henüz Cumhuriyet Halk Fırkası bile kurulmadan Kadınlar Halk Fırkası (KHF) adlı siyasi partinin kuruluş çalışmalarını tamamlayarak Cumhuriyet tarihinde ilk SİYASAL PARTİ'yi kuran kadındır NEZİHE MUHİDDİN…

(Ancak kuruluş dilekçesine 8 ay sonra, “1909 tarihli seçim kanuna göre kadınların siyasi temsilinin mümkün olmadığı” gerekçesiyle RET YANITI GELDİ ve Kadınlar Halk Fırkası, “Türk Kadınlar Birliği” adlı derneğe dönüştü.)

1923 yılında henüz cumhuriyet ilan edilmemişken, 13 kadın arkadaşıyla birlikte, kadınların siyasi hakları için bir kadın şurası toplayan kadındır NEZİHE MUHİDDİN...

1924'te cebinden koyduğu para ile “Türk Kadın Yolu” dergisini çıkaran kadındır NEZİHE MUHİDDİN...

Kadınlara henüz siyasal haklar verilmemesine rağmen, 1925 yılında milletvekili adayı olan kadındır NEZİHE MUHİDDİN...

(Kamuoyu ve TBMM'yi kadınlara oy verme hakkı için etkilemek olan bu milletvekili adaylığı, Cumhuriyet Halk Fırkası tarafından reddedildi.)

Kadın hakları için verdiği mücadele nedeniyle hırsızlıktan, yolsuzluğa birçok iftiraya maruz kalan kadındır NEZİHE MUHİDDİN...

1927'de tekrar milletvekili adayı olan ancak tepkiler üzerine adaylıktan çekilen, buna rağmen yılmayıp tüm baskılara direnerek bir ay boyunca kadınların SEÇME ve SEÇİLME hakkı için kampanya düzenleyen kadındır NEZİHE MUHİDDİN...

KADIN HAKLARINI savunduğu için hakkında düzmece suçlarla dava açılan ve bu davalardan 1929 yılındaki Af Kanunu ile kurtulabilen kadındır NEZİHE MUHİDDİN...

1934'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin ardından 1935'teki ilk seçimde İstanbul'dan bağımsız aday olan kadındır NEZİHE MUHİDDİN...

O sadece Türkiye'deki kadınların değil, tüm dünya kadınları için bir övünç kaynağıdır…