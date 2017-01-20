8. madde de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin 8. maddesi 339 oyla kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin 8. maddesi 339 oyla kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 8. maddede 483 milletvekili oy kullandı. Oy dağılımı şu şekilde oluştu: "339 kabul, 138 ret, bir çekimser, 2 boş, 3 geçersiz." Öte yandan, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, 8. maddede oyunu kullanmaya tekerlekli sandalye ile geldi.
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