Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
8 İş Yerinden Hırsızlık Yapan Zanlı 100 Saati Aşkın Güvenlik Kamerasının İncelenmesi İle Yakalandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

8 İş Yerinden Hırsızlık Yapan Zanlı 100 Saati Aşkın Güvenlik Kamerasının İncelenmesi İle Yakalandı

Kayseri'de 8 ayrı işyerinden hırsızlık yapan şahıs, Hırsızlık Büro Ekiplerinin 100 saati aşkın güvenlik kamera görüntülerini incelemesi sonrasında yakalandı.

Kayseri'de 8 ayrı işyerinden hırsızlık yapan şahıs, Hırsızlık Büro Ekiplerinin 100 saati aşkın güvenlik kamera görüntülerini incelemesi sonrasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne yapılan ihbarlara göre Hunat, Camikebir, Cumhuriyet ve Serçeönü mahallelerinde son zamanlarda lokanta, kafeterya ve çay ocaklarının kapıları ve pencereleri kırılarak iş yerine girilmesi sonucu iş yerlerinde bulunan yazar kasaların parçalanıp paraların çalınması, ayrıca iş yerlerinde bulunan bağış kutularının da kırılarak içindeki paraların alındığı yönünde bilgi alındı.

100 saati aşkın görüntü izlendi

Gelen ihbarların artmasından dolayı Asayiş Şube Müdürlüğü, hırsızın yakalanması için özel ekip kuruldu. Özel ekip ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından iş yerlerinde yapılan incelemelerde parmak izi tespit edildi. Tespit edilen parmak izinin sisteme kayıtlı olmadığından çalışmalar kamera kayıtlarına yoğunlaştırıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 4 mahallede toplam 100 saati aşkın kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından şüphelinin eşkali belirlendi. Belirlenen eşkal doğrultusunda yapılan çalışmalarda şüpheli Ömer K. (23) Cumhuriyet Meydanı'nda yakalandı. 8 ayrı iş yerinden alınan parmak izleri ile Ömer K.'dan alınan parmak izlerinin uyuşması sonrasında Ömer K., gözaltına alındı. Ömer K.'nın sorgusunda suçlarını itiraf ettiği öğrenildi.

Hırsızlık anları kamerada

Öte yandan Ömer K., hırsızlık için girdiği iş yerlerinin güvenlik kamerasına da yakalandı. Görüntülerde şahsın tanınmamak için kaşkol ile yüzünü kapattığı görülürken, bağış kutusunu kırması, yazar kasaların parçalanması da saniye saniye kameraya yansıdı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Memur-Sen açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Yeni transferler imzaya attı
Trabzon Ticaret Borsası'nda 2016'da 3 milyar 29 milyon TL'lik ürün işlem gördü
Kaymakam Vardar esnafı ziyaret etti
Muratpaşa, Görme Engelli Sporcu Yanık'a tesisleri açtı
'Ödemişçe' yayın hayatına 'merhaba' dedi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul'da lokantayı taradılar: 2 yaralı
İstanbul'da lokantayı taradılar: 2 yaralı
Irak'tan haber geldi! PYD Kobani'de vuruldu
Irak'tan haber geldi! PYD Kobani'de vuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sevr uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sevr uyarısı
Meteoroloji uyardı! Soğuk ve yoğun kar yağışı geliyor
Meteoroloji uyardı! Soğuk ve yoğun kar yağışı geliyor
İncirlik Üssü kapatılıyor mu? Bakan açıkladı...
İncirlik Üssü kapatılıyor mu? Bakan açıkladı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa çağrı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa çağrı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Memur-Sen açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Memur-Sen açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Yeni transferler imzaya attı
Yeni transferler imzaya attı
Trabzon Ticaret Borsası'nda 2016'da 3 milyar 29 milyon TL'lik ürün işlem gördü
Trabzon Ticaret Borsası'nda 2016'da 3 milyar 29 milyon TL'lik ürün işlem gördü
Kaymakam Vardar esnafı ziyaret etti
Kaymakam Vardar esnafı ziyaret etti
Muratpaşa, Görme Engelli Sporcu Yanık'a tesisleri açtı
Muratpaşa, Görme Engelli Sporcu Yanık'a tesisleri açtı
'Ödemişçe' yayın hayatına 'merhaba' dedi
'Ödemişçe' yayın hayatına 'merhaba' dedi
Gaziantep'te 'Vatan sana kanım feda' sloganıyla kan bağış kampanyası
Gaziantep'te 'Vatan sana kanım feda' sloganıyla kan bağış kampanyası
Vali Demirtaş'tan, ASKON'a ziyaret
Vali Demirtaş'tan, ASKON'a ziyaret
Annesini ve kız kardeşlerini vurduğunu jandarmada öğrendi
Annesini ve kız kardeşlerini vurduğunu jandarmada öğrendi
ABD ordusunda başörtüsü ve sakal izni
ABD ordusunda başörtüsü ve sakal izni
Mardin'de kaçakçılık operasyonları
Mardin'de kaçakçılık operasyonları
Trabzonspor'da yeni transferler imzayı attı
Trabzonspor'da yeni transferler imzayı attı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English