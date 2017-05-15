8'inci Ana Jet Üssü'ne giren araçta patlayıcı düzeneği!
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan 8'inci Ana Jet Üssü'ne giren resmi bir kuruma ait aracın altında patlayıcı düzeneği bulundu. Araç, nizamiyeden çıkarıldıktan sonra düzenek etkisiz hale getirilirken, olası bir facia önlendi.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan 8'inci Ana Jet Üssü'ne giren resmi bir kuruma ait aracın altında patlayıcı düzeneği bulundu. Araç, nizamiyeden çıkarıldıktan sonra düzenek etkisiz hale getirilirken, olası bir facia önlendi.
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