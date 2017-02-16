8 ilde okullara kar engeli

Karadeniz ve Güneydoğu'da çok kuvvetli kar yağışı etkili oluyor. Bazı il ve ilçelerde okullar bugün (16 Şubat perşembe günü) tatil edildi. Kar tatili haberi gelen iller arasında Samsun, Giresun, Ordu , Trabzon, Şırnak, Kastamonu ve Karabük illeri bulunuyor. Bu illerde kuvvetli kar yağışı devam ederken meteorolojiden de yeni hava durumu uyarısı geldi.

Hava raporunda bugün en yoğun kar yağışının görüleceği iller Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olarak duyuruldu. Bu illerin kıyılarında kuvvetli iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı var. Meteorolojinin tahminlerine göre kar yağışı 17 Şubat cuma günü öğleden sonraya kadar devam edecek. Kuvvetli kar yağışı bu illerde 20 santimin üzerinde kar bırakacak.

Şırnak'ta kar yağışı sonucu il merkezi ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde okullar 1 gün tatil edildi.



Alınan bilgiye göre, 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerle Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildi.



Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.



GİRESUN



Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Çanakçı, Dereli, Espiye ve Tirebolu ilçelerindeki tüm okulların bugün tatil edildiği belirtildi.



Açıklamada, Bulancak ilçesinde ise Yalıköy hariç tüm köy okulları ve taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.



SAMSUN



Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışının yaşandığı ilçelerde olumsuzluklara yol açmaması için okullar tatil edildi.



Buna göre, Ayvacık ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün eğitim yapılmayacak.



Canik, Alaçam ve Kavak ilçelerinde de öğrencilerin taşımalı sistemle geldiği okullarda eğitime bugün ara verildi.



ARTVİN



Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle Borçka'daki tüm okullarda eğitim ve öğretime bugün ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, ayrıca ilçedeki kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de bugün izinli sayılacağı kaydedildi.



KASTAMONU



Kastamonu'nun Azdavay ve Seydiler ile Karabük'ün Eflani İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Ordu ve Giresun'un bazı ilçelerinde de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Azdavay ve Seydiler ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle 190 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. İlçe milli eğitim müdürlükleri de kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması için eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.



ORDU



Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.



Gürgentepe, Ulubey, Korgan, Mesudiye, Perşembe, Kabadüz, Çaybaşı, Kumru ve Gölköy ilçelerinin tamamındaki okullarda eğitime yarın ara verildiği ifade edilen açıklamada, İkizce ile Altınordu ilçelerinde de taşımalı eğitim yapan okulların tatil edildiği kaydedildi.



Açıklamada, Akkuş ilçesinde ise İMKB YBO, Fatih Ortaokulu, Ahmet Cürebal İmam Hatip Ortaokulu ve Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi hariç tüm okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı.



TRABZON



Trabzon'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtilerek, okulların tatil edildiği kaydedildi.



Açıklamada, "Ortahisar, Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Köprübaşı, Hayrat, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir." denildi.



Karabük



Karabük'ün Eflani ilçesinde kar yağışı dolayısıyla bugün ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.



Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve bağlı köylerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışının yarattığı olumuz koşullar nedeniyle bütün okulların 16 Şubat Perşembe tatil edildiği belirtildi.



Açıklamada, ilçede görev yapan hamile ya da engelli kamu personelinin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.