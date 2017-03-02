8 ilde FETÖ operasyonunda 12 kişi tutuklandı

Muş merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 12'si tutuklandı.

Muş merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 12'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Muş merkezli 8 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün asker ve askerin mahrem imamlarına yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Yapılan operasyonlarda 18 değişik rütbedeki asker, askerin mahrem imamı olan 1 öğretmen ve 1 hemşire olmak üzere toplam 20 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, "Şüphelilerden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı" denildi.

(Nejdet Armağan/İHA)