8 ilde FETÖ operasyonunda 12 kişi tutuklandı

Muş merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 12'si tutuklandı.
Muş merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 12'si tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamada, Muş merkezli 8 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün asker ve askerin mahrem imamlarına yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Yapılan operasyonlarda 18 değişik rütbedeki asker, askerin mahrem imamı olan 1 öğretmen ve 1 hemşire olmak üzere toplam 20 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, "Şüphelilerden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı" denildi. (Nejdet Armağan/İHA)
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