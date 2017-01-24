8 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

Mersin merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı FETÖ operasyonlarında 30 kişi gözaltına alındı.

Mersin merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı FETÖ operasyonlarında 30 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen çalışmalar devam ediyor. Müşteki, tanıklar, şüphelilerin ifadelerinden ve yapılan çalışmalardan yola çıkılarak 33 kişinin, 17-25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ faaliyetlerine devam ettiği ve bu örgüte finans sağladığı belirlendi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Mersin, Ankara, Kayseri, Konya, İstanbul, Kütahya, Kilis ve Kayseri'de operasyon düzenleyen ekipler, 30 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgüte ait kitaplar, 3 adet tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Ekipler, soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 3 kişinin ise yurt dışında olduğunu belirledi.

(Koray Ünlü / İHA)