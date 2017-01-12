12.01.2017 15:26 8 ilde 29 polis FETÖ'den gözaltına alındı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet (FETÖ) yapılanması soruşturması kapsamında 8 ilde 29 emniyet personeli gözaltına alındı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet (FETÖ) yapılanması soruşturması kapsamında 8 ilde 29 emniyet personeli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet mensubu iken 679 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen ve FETÖ/PDY mensubu olduğu tespit edilen 3. sınıf emniyet müdürü 1 kişi, 4. sınıf emniyet müdürü 5 kişi, emniyet amiri 1 kişi, başkomiser 1 kişi, komiser 3 kişi, komiser yardımcısı 6 kişi ve polis memuru 12 kişi olmak üzere 29 şüpheli, Nevşehir merkezli Ankara, Kayseri, Sivas, Yalova, Kahramanmaraş, Kırşehir ve Bursa illerinde yapılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınmışlardır" denildi.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

