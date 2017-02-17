8 ilde 20 öğretmene FETÖ gözaltısı

Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 20 öğretmen gözaltına alındı.

Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 20 öğretmen gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli Ankara, Uşak, Manisa, Trabzon, Sivas, Amasya ve Malatya illerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında eş zamanlı operasyon düzenledi. Kapatılan Sakarya Dershanesinde çalışan öğretmenlere yönelik düzenlenen operasyonda ByLock kullandıkları, Bank Asya'da katılım hesaplarının bulunduğu ve FETÖ örgütüyle bağlantılı derneklere üye oldukları ileri sürülen 4 öğretmen Samsun'da, 16 öğretmen ise diğer illerde olmak üzere toplam 20 öğretmen yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

(Muammer Ay/İHA)