8 ilde 20 kişiye FETÖ gözaltısı

FETÖ / PDY yapılanması çerçevesinde Bandırma merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

FETÖ / PDY yapılanması çerçevesinde Bandırma merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma'da FETÖ'ye ait bir eğitim kurumunda çalışan ve 15 Temmuz sonrasında adres değişikliği yaparak çeşitli vilayetlere yerleşen 5'i kadın 20 kişi, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bulundukları illerde gözaltına alındı. Antalya, Erzurum, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Burdur ve İzmir'de çeşitli adreslere yapılan operasyonlarla gözaltına alınan 20 kişi Bandırma'ya getirildi. Gözaltına alınan şahısların Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

(İbrahim Aldemir/İHA)