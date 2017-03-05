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8 gollü maç Manisa'nın
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8 gollü maç Manisa'nın

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Manisaspor sahasında ağırladığı Bandırmaspor'u 6-2 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Manisaspor sahasında ağırladığı Bandırmaspor'u 6-2 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada sol kanatta Umut'un pasıyla ceza sahası içerisi hafif sol çaprazda topla buluşan Savaş'ın düzgün sert şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
16. dakikada İsmail Haktan'ın sağ köşeden kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Bahattin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara buluştu. 2-0
23. dakikada Bahattin'in ara pasıyla topu önüne alan İsmail Haktan'ın ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direğe de çarparak ağlara gitti. 3-0
25. dakikada Bandırmaspor'da Deniz Kılınç'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde baraj kuran Gökhan'ın topa elle müdahalesi sonucu hake Serkan Tokat, penaltı kararı verdi.
26. dakikada penaltı atışını kullanan Ömer'in vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğinin içine de çarparak filelerle buluştu. 3-1
30. dakikada Manisaspor kontratağında Umut'un pasıyla topla buluşan İsmail Haktan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan yerden vuruşunda top ağlara gitti. 4-1
34. dakikada Gökhan'ın pasıyla topla buluşan Bahattin'in ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 5-1
76. dakikada Manisaspor kontratağında İsmail Haktan'ın pasıyla topla buluşan Bahattin'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
78. dakikada Hakan'ın ara pasında topu önüne alarak ceza sahası içerisine giren Perovic'in yerden pasında altıpasın hemen gerisinde topla buluşan İsmail Haktan, topu boş kaleye gönderdi. 6-1
81. dakikada Sertaç'ın sağ kanattan ortaladığı topa iyi yükselen Marino'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 6-2

KÜNYE
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Serkan Tokat xx, Samet Çavuş xx, Oğuz Terzi xx
Manisaspor: İsmail xx, Fahri xx, Erman xx, Dimov xxx, Ufuk xx, Metin xx, Umut xx (Hakan dk. 46 xx), İsmail Haktan xx, Savaş xxx (Sebaihi dk. 81 x), Gökhan Sazdağı xx (Perovic dk. 61 xx), Bahattin xx
Yedekler: Emrah, Berk, Bakaki, Mikic
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Bandırmaspor: Okan x, Brinner Souza x, Emre x, Gökhan Yılmaz x, Ömer xx, Deniz Kılınç x, Yiğit Gökoğlan x (Sertaç dk. 46 x), Marino xx, Feridun x (Serkan dk. 81 ?), Doğan x (Gökhan Karadeniz dk. 46 xx), Atabey x
Yedekler: Ali, Serkan, Üstün, Droppa, Bahri Can
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Goller: Savaş (dk. 4), Bahattin (dk. 16 ve 34), İsmail Haktan (dk. 23, 30 ve 78) (Manisaspor), Ömer (dk. 26 pen.), Marino (dk. 81) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Umut (Manisaspor), Yiğit Gökoğlan, Deniz Kılınç (Bandırmaspor)
(Önder Aydın - Sadık Cangel / İHA)

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