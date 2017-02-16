8 FETÖ 'ablası' tutuklandı

Denizli merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) 'abla'larına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli kadından 8'i mahkeme tarafından tutuklandı.

Denizli merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) 'abla'larına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli kadından 8'i mahkeme tarafından tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin çalışmalarında aktif olarak yer alan ve örgüt hiyerarşisinde 'abla' diye nitelendirilen kadın yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Denizli merkezli Kırklareli, Adıyaman, Manisa, Antalya, Ankara, İzmir ve Kütahya illerinde, 10 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki sorgulama işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan ve ifadeleri alınan 10 kadından 8'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin örgütün hiyerarşik yapısında 'abla' diye tabir edilen kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kapatılan derneklere üyelikleri tespit edilen 25 kadının yakalanması için 10 Şubat'ta Denizli merkezli Kırklareli, Adıyaman, Manisa, Antalya, Ankara, İzmir ve Kütahya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 10 kadın gözaltına alınmıştı.

(Medeni Topaloğlu / İHA)