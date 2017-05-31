8 DEAŞ'lı tutuklandı

Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 DEAŞ üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 DEAŞ üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edilmişti. 4 ay boyunca DEAŞ saflarında savaştığı belirlenen M.E., S.D., R.G., H.Ç., H.P., A.İ., H.Ç. ve A.Y. adlı 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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