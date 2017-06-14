8 ayda 20 kilo oldu

Batman'da 3,5 kilogram olarak dünyaya gelen bebek, 8 ayda 20 kilogram ağırlığa ulaştı.

Batman'da 3,5 kilogram olarak dünyaya gelen bebek, 8 ayda 20 kilogram ağırlığa ulaştı.

Batman'da Yıldız ailesinin 8 ay önce normal doğumla 3,5 kilogram olarak dünyaya gelen çocuğu Yakup, obeziteye yakalandı. Yakup bebek, geçe süre zarfında 20 kilograma ulaştı. Anne Çiğdem Yıldız, oğlunun 11 kilogram fazlasının olduğunu belirterek, "Doğduğu zaman 3,5 kiloydu ve normaldi. 11 kilosu fazla. Bizim de durumumuz yok diye her yere götüremiyoruz. Vücudunun birçok yerinde pişik var. 20 kiloya ulaştı. Diyarbakır'a da çağırıyorlar. Durum olmadığı için sürekli gidip gelemiyoruz. Onu dışarı çıkaracak bir arabası bile yok. Taşımakta bile zorluk çekiyoruz. Birçok doktora götürdüm. Tedavisi yoktur diyorlar. Yemek yemiyor, anne sütü ile besleniyor. İki seneye kadar da yemek yememesi lazım. Çocuğum hareket edemiyor. Tedavisi varsa bize yardım etsinler. Eşim kapıcı ve rahatsızlığı var" dedi.

(Osman Arslan / İHA)