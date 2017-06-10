77 kişiyi öldüren Breivik adını değiştirdi

Halen hapiste olan Norveçli seri katil Anders Behring Breivik'in avukatı, müvekkilinin adını değiştirip Fjotolf Hansen ismini aldığını açıkladı.

Halen hapiste olan Norveçli seri katil Anders Behring Breivik'in avukatı, müvekkilinin adını değiştirip Fjotolf Hansen ismini aldığını açıkladı.

Norveçli katil Anders Behring Breivik 2011 yılında 77 kişinin yaşamını yitirdiği, 242 kişinin ise yaralandığı terör eylemini gerçekleştirmişti.

Breivik'in, 2011 yılında Norveç'in başkenti Oslo'da hükümet binalarının bulunduğu bölgede düzenlediği saldırıda ise 8 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olaydan 3 saat sonra Oslo yakınlarında Ütuyo adasında Norveç Sosyal Demokrat Parti gençlik örgütü kampını silahla tarayarak 69 kişinin ölümüne yol açmıştı. Ölenler arasında Yeşim adında bir Türk kızı da bulunuyordu.

(Metin Altınışık / İHA)