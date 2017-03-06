76 sanıklı FETÖ davası yarın başlıyor

15 Temmuz'da FETÖ'cü askerlerin darbe girişimi sonrası tutuklanan ve aralarında ordudan ihraç edilen Eski 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 76 sanık, yarın ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

15 Temmuz'da FETÖ'cü askerlerin darbe girişimi sonrası tutuklanan ve aralarında ordudan ihraç edilen Eski 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 76 sanık, yarın ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişiminde en rütbeli isim olan 2. Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile birlikte 6 generalin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına başlanıyor. Malatya Adliyesindeki duruşma salonunun dar olması nedeniyle Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde bulunan Yakınca Spor Salonu duruşma salonuna çevrildi. Duruşma salonuna çevrilen spor salonu toplam bin 52 metrekare kapalı alana sahip. 224 tribün koltuğunun olduğu duruşma salonunda sanık avukatları, müşteki ve müşteki avukatlarının da oturacağı alanlar ayarlandı.



VİDEO KONFERANS SİSTEMİ İLE BAĞLANMALARI BEKLENİYOR

Ordudan ihraç edilen ve tutuklanan Adem Huduti ile Garnizon eski Komutanı Tümgeneral Avni Angun ve 7. Ana Jet Üs eski Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık, Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunuyor. İl dışındaki cezaevlerinde kalan tutuklu sanıkların duruşma salonuna video konferans sistemi ile bağlanmaları bekleniyor.

Öte yandan, duruşmanın görüleceği Yakınca Spor Salonu çevresinde de ek güvenlik önlemleri alındı. Duruşma günü salonun çevresine araçların yaklaşmasına izin verilmeyeceği öğrenilirken, polis ekiplerinin de salonun çevresinde önlem alacağı belirtildi.

İddianamede 1 numaralı şüpheli olarak gösterilen Adem Huduti ve diğer sanıklar hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamaları bulunuyor.

