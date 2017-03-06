Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
76 sanıklı FETÖ davası yarın başlıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

76 sanıklı FETÖ davası yarın başlıyor

15 Temmuz'da FETÖ'cü askerlerin darbe girişimi sonrası tutuklanan ve aralarında ordudan ihraç edilen Eski 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 76 sanık, yarın ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

15 Temmuz'da FETÖ'cü askerlerin darbe girişimi sonrası tutuklanan ve aralarında ordudan ihraç edilen Eski 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 76 sanık, yarın ilk kez hakim karşısına çıkıyor.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişiminde en rütbeli isim olan 2. Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile birlikte 6 generalin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına başlanıyor. Malatya Adliyesindeki duruşma salonunun dar olması nedeniyle Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde bulunan Yakınca Spor Salonu duruşma salonuna çevrildi. Duruşma salonuna çevrilen spor salonu toplam bin 52 metrekare kapalı alana sahip. 224 tribün koltuğunun olduğu duruşma salonunda sanık avukatları, müşteki ve müşteki avukatlarının da oturacağı alanlar ayarlandı.

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ İLE BAĞLANMALARI BEKLENİYOR
Ordudan ihraç edilen ve tutuklanan Adem Huduti ile Garnizon eski Komutanı Tümgeneral Avni Angun ve 7. Ana Jet Üs eski Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık, Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunuyor. İl dışındaki cezaevlerinde kalan tutuklu sanıkların duruşma salonuna video konferans sistemi ile bağlanmaları bekleniyor.
Öte yandan, duruşmanın görüleceği Yakınca Spor Salonu çevresinde de ek güvenlik önlemleri alındı. Duruşma günü salonun çevresine araçların yaklaşmasına izin verilmeyeceği öğrenilirken, polis ekiplerinin de salonun çevresinde önlem alacağı belirtildi.
İddianamede 1 numaralı şüpheli olarak gösterilen Adem Huduti ve diğer sanıklar hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamaları bulunuyor.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Hastanede bomba hareketliliği
Yük gemisinde şüpheli ölüm
Erkan Zengin krizi çözülemiyor
Mardin-Diyarbakır karayolunda bomba alarmı
Aytemiz Alanyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı
Wilders'tan bir küstah açıklama daha
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Başbakan Yıldırım'ın helikopteri büyük tehlike atlattı!
Başbakan Yıldırım'ın helikopteri büyük tehlike atlattı!
Erdoğan'dan Almanya'ya mesaj: Ben istersem gelirim!
Erdoğan'dan Almanya'ya mesaj: Ben istersem gelirim!
Erdoğan: Dünyaya rezil rüsva edeceğiz!
Erdoğan: Dünyaya rezil rüsva edeceğiz!
15 Temmuz'da darbeyi erkene aldıran isim belli oldu
15 Temmuz'da darbeyi erkene aldıran isim belli oldu
Fenerbahçe son saniyede kazandı! 1-0
Fenerbahçe son saniyede kazandı! 1-0
Başbakan Yıldırım: Söz veriyorum PKK bitecek!
Başbakan Yıldırım: Söz veriyorum PKK bitecek!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Hastanede bomba hareketliliği
Hastanede bomba hareketliliği
Yük gemisinde şüpheli ölüm
Yük gemisinde şüpheli ölüm
Erkan Zengin krizi çözülemiyor
Erkan Zengin krizi çözülemiyor
Mardin-Diyarbakır karayolunda bomba alarmı
Mardin-Diyarbakır karayolunda bomba alarmı
Aytemiz Alanyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı
Aytemiz Alanyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı
Wilders'tan bir küstah açıklama daha
Wilders'tan bir küstah açıklama daha
Suriyeli pilot ameliyata alındı
Suriyeli pilot ameliyata alındı
Fillon: Kimse beni vazgeçiremez
Fillon: Kimse beni vazgeçiremez
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Avrupa'nın neden 'hayır' için çalıştığını anlattı
Avrupa'nın neden 'hayır' için çalıştığını anlattı
Kamyon otomobilin üzerine devrildi
Kamyon otomobilin üzerine devrildi
Müteahhidin sır ölümü
Müteahhidin sır ölümü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English