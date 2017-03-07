Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
76 sanıklı darbe girişimi davası başladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

76 sanıklı darbe girişimi davası başladı

15 Temmuz darbe girişiminin Malatya ayağında tutuklanan ve aralarında kalkışmanın en rütbeli ismi olan 2. Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin de yer aldığı 28'i tutuklu 76 sanık ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

15 Temmuz darbe girişiminin Malatya ayağında tutuklanan ve aralarında kalkışmanın en rütbeli ismi olan 2. Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin de yer aldığı 28'i tutuklu 76 sanık ilk kez hakim karşısına çıkıyor.
Malatya Adliyesinin fiziki yetersizliği nedeniyle Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'ndeki spor salonunda görülen duruşma için geniş güvenlik önlemleri alındı. Gece saatlerinden itibaren spor salonunun çevresi çelik bariyerlerle kapatılırken polis ekipleri de sabaha kadar nöbet tuttu.
Davada bir numaralı sanık olarak yargılanan 2. Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile 2. Ordu eski Garnizon Komutanı Avni Angun tutuklu bulundukları Düzce Cezaevinden duruşma için Malatya'ya getirildi. Diğer 4 tutuklu eski general 7. Ana Jet Üs eski Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık, 2. Ordu Harekat Destek eski Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş, 2. Ordu İdari Kurmay eski Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu eski Hareket Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım'ın ise bulundukları cezaevlerinden duruşmaya görüntülü sistemle bağlanacağı öğrenildi.
Tutuklu sanıklar Malatya E Tipi Cezaevinden geniş güvenlik önlemleri altında yargılamanın yapılacağı Yakınca Spor Salonuna getirilirken yol boyu da önlem alındı. Duruşmaya katılacak basın mensupları da girişte GBT sorgulamalarının yapılmasının ardından içeri alındı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENİYOR
Başsavcı Ergül Yılmaz ve Başsavcı vekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan ve Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Adem Huduti FETÖ'nün darbe girişiminde Malatya'da bir numaralı şüpheli olarak gösteriliyor. İddianamede sanıklar için 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek', 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Sanıklar hakkında ayrıca 'FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak' suçundan da 15 yıl hapis cezası talep ediliyor.
15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler için kritik bir öneme sahip olan Malatya'da 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı aktif olarak kullanılmak istenmiş, ancak Valilik ve Belediyenin aldığı önlemlerle hainlerin planları suya düşürülmüştü. Darbe girişimi sonrası ordudan ihraç edilen 2. Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile yine ihraç edilen 2. Ordu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, 7. Ana Jet Üs eski Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık, 2. Ordu Harekat Destek eski Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş, 2. Ordu İdari Kurmay eski Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu Komutanlığında görevli Tuğgeneral Ersin Yıldırım ile subay, astsubay ve erlerin bulunduğu 76 sanık tutuklanmıştı.
Bu arada kabul edilen iddianamede bir numaralı şüpheli olarak gösterilen Adem Huduti'nin 'Yurtta Sulh Konseyi' tarafından yayınlanan 'Harekat Yıldırım' öncelik dereceli gizli mesajında '2. Ordu Komutanlığı görevine devam' şeklinde tekrar görevlendirildiği belirtiliyor. İddianamede Huduti'nin kalkışmanın yasa dışı olduğunu bildiği ve öğrendiği, darbeci askerleri imkanı olduğu halde etkisiz hale getirmediği belirtiliyor.
(Cahit Özçelik - Erdal Akbuğa - Mehmet Türel/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Vicdan azabı çeken hırsız teslim oldu
Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 20 gözaltı
Bayılma görüntülerinin basına verilmesi davası başladı
200 bin TL'lik akaryakıt çalan 4 kişi yakalandı
4 yaşındaki çocuğu merdivenlerden aşağı itti
Trafik magandaları terör estirdi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Merkel'den Erdoğan'a Nazi cevabı!
Merkel'den Erdoğan'a Nazi cevabı!
Kılıçdaroğlu'ndan bir büyük gaf daha!
Kılıçdaroğlu'ndan bir büyük gaf daha!
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırı uyarısı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırı uyarısı
Terör örgütü PYD, El Bab'da Türk askerine saldırdı
Terör örgütü PYD, El Bab'da Türk askerine saldırdı
Almanya'dan bir skandal karar daha! O isme de yasak geldi
Almanya'dan bir skandal karar daha! O isme de yasak geldi
İzmir Barosu'ndan Adem ve Havva'lı skandal 'hayır' videosu!
İzmir Barosu'ndan Adem ve Havva'lı skandal 'hayır' videosu!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Vicdan azabı çeken hırsız teslim oldu
Vicdan azabı çeken hırsız teslim oldu
Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 20 gözaltı
Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 20 gözaltı
Bayılma görüntülerinin basına verilmesi davası başladı
Bayılma görüntülerinin basına verilmesi davası başladı
200 bin TL'lik akaryakıt çalan 4 kişi yakalandı
200 bin TL'lik akaryakıt çalan 4 kişi yakalandı
4 yaşındaki çocuğu merdivenlerden aşağı itti
4 yaşındaki çocuğu merdivenlerden aşağı itti
Trafik magandaları terör estirdi
Trafik magandaları terör estirdi
Genel Kurul 'güvensizlik önergesi'ni oylayacak
Genel Kurul 'güvensizlik önergesi'ni oylayacak
Akhisar'ın deplasman kabusu sürüyor
Akhisar'ın deplasman kabusu sürüyor
'Elinin hamuruyla' 9 yıldır kamyon tamir ediyor
'Elinin hamuruyla' 9 yıldır kamyon tamir ediyor
Türk Düşmanı Cem Özdemir, Taksim'de miting yapmak istiyor
Türk Düşmanı Cem Özdemir, Taksim'de miting yapmak istiyor
76 sanıklı darbe girişimi davası başladı
76 sanıklı darbe girişimi davası başladı
Kamyon elektrik direğini devirdi !
Kamyon elektrik direğini devirdi !

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English