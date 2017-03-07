76 sanıklı darbe girişimi davası başladı

15 Temmuz darbe girişiminin Malatya ayağında tutuklanan ve aralarında kalkışmanın en rütbeli ismi olan 2. Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin de yer aldığı 28'i tutuklu 76 sanık ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

15 Temmuz darbe girişiminin Malatya ayağında tutuklanan ve aralarında kalkışmanın en rütbeli ismi olan 2. Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin de yer aldığı 28'i tutuklu 76 sanık ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

Malatya Adliyesinin fiziki yetersizliği nedeniyle Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'ndeki spor salonunda görülen duruşma için geniş güvenlik önlemleri alındı. Gece saatlerinden itibaren spor salonunun çevresi çelik bariyerlerle kapatılırken polis ekipleri de sabaha kadar nöbet tuttu.

Davada bir numaralı sanık olarak yargılanan 2. Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile 2. Ordu eski Garnizon Komutanı Avni Angun tutuklu bulundukları Düzce Cezaevinden duruşma için Malatya'ya getirildi. Diğer 4 tutuklu eski general 7. Ana Jet Üs eski Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık, 2. Ordu Harekat Destek eski Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş, 2. Ordu İdari Kurmay eski Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu eski Hareket Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım'ın ise bulundukları cezaevlerinden duruşmaya görüntülü sistemle bağlanacağı öğrenildi.

Tutuklu sanıklar Malatya E Tipi Cezaevinden geniş güvenlik önlemleri altında yargılamanın yapılacağı Yakınca Spor Salonuna getirilirken yol boyu da önlem alındı. Duruşmaya katılacak basın mensupları da girişte GBT sorgulamalarının yapılmasının ardından içeri alındı.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Başsavcı Ergül Yılmaz ve Başsavcı vekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan ve Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Adem Huduti FETÖ'nün darbe girişiminde Malatya'da bir numaralı şüpheli olarak gösteriliyor. İddianamede sanıklar için 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek', 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Sanıklar hakkında ayrıca 'FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak' suçundan da 15 yıl hapis cezası talep ediliyor.

15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerler için kritik bir öneme sahip olan Malatya'da 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı aktif olarak kullanılmak istenmiş, ancak Valilik ve Belediyenin aldığı önlemlerle hainlerin planları suya düşürülmüştü. Darbe girişimi sonrası ordudan ihraç edilen 2. Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile yine ihraç edilen 2. Ordu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, 7. Ana Jet Üs eski Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık, 2. Ordu Harekat Destek eski Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş, 2. Ordu İdari Kurmay eski Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu Komutanlığında görevli Tuğgeneral Ersin Yıldırım ile subay, astsubay ve erlerin bulunduğu 76 sanık tutuklanmıştı.

Bu arada kabul edilen iddianamede bir numaralı şüpheli olarak gösterilen Adem Huduti'nin 'Yurtta Sulh Konseyi' tarafından yayınlanan 'Harekat Yıldırım' öncelik dereceli gizli mesajında '2. Ordu Komutanlığı görevine devam' şeklinde tekrar görevlendirildiği belirtiliyor. İddianamede Huduti'nin kalkışmanın yasa dışı olduğunu bildiği ve öğrendiği, darbeci askerleri imkanı olduğu halde etkisiz hale getirmediği belirtiliyor.

(Cahit Özçelik - Erdal Akbuğa - Mehmet Türel/İHA)