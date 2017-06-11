755 kişi hakkında işlem yapıldı: 35 gözaltı

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğünce, düzenlenen 'Huzur Ramazan Uygulaması 2' operasyonunda, kumar oynatıldığı tespit edilen adreslere baskın düzenlendi. 755 kişi hakkında işlem yapılırken, 35 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğünce, düzenlenen "Huzur Ramazan Uygulaması 2" operasyonunda, kumar oynatıldığı tespit edilen adreslere baskın düzenlendi. 755 kişi hakkında işlem yapılırken, 35 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğünce, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla "Huzur Ramazan Uygulaması 2" operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında, dernek ve kooperatif adı altında çeşitli kumar oyunları ve tombala oynatılan adresler tespit edildi. Ardından dün akşam saat 22.00 itibari ile operasyon başlatıldı. Polis ekipleri önceden tespit edilen 17 derneğe ve 12'si ruhsatsız faaliyet gösteren 231 tane adrese baskın düzenledi.

Toplamda 248 adrese düzenlenen baskınlarda, 9 adet tombala makinesi, 10 adet değişik marka ve modellerde televizyon, 10 adet değişik marka ve modellerde kamera, 6 adet projektör cihazı, 4 adet projektör perdesi, 61 deste oyun kağıdı, 4 Bin 647 TL para, çok sayıda tombala topu, tombala kartı, tombala pulu, 2 adet tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 5 Bin 437 kişi sorguya alınırken bunlardan 755 kişi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Ayrıca, hakkında arama kararı olan 31 kişi yakalanırken 35 kişi de gözaltına alındı. Konuyla ilgili işlem yapılan kişilere ise toplamda 208 Bin 391 TL para cezası uygulandı.

(Sadık Kahraman / İHA)