30.12.2016 12:05 74 bin dekarlık zirai alan suya kavuşacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kütahya'da inşa edilen Beşkarış Sulaması'nda çalışmalar hızla devam ediyor. Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 24'ü ulaşan tesis ile bölgede yaklaşık 74 bin dekar zirai arazi suya kavuşacak. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kütahya'da inşa edilen Beşkarış Sulaması'nda çalışmalar hızla devam ediyor. Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 24'ü ulaşan tesis ile bölgede yaklaşık 74 bin dekar zirai arazi suya kavuşacak.



"Dekar başı gelir 639 TL artacak"



İkinci kısım inşaatına başlanan projenin tamamlanması ile 73 bin 750 dekar zirai arazi sulamaya açılacak. Sulama suyuna kavuşacak münbit zirai arazilerde dekar başına 639 TL gelir artışı ile milli ekonomiye yılda 47 milyon 151 bin TL katkı sağlanması hedefleniyor.



Proje kapsamında ana ve yedek hatlarla birlikte toplam 12 bin 500 metre boru döşendi. 2017 yılı sonuna kadar bütün inşaatın tamamlanması planlanıyor. Tesise su temin edecek 73,50 milyon metreküp su hacmine sahip Beşkarış Barajı ise 2010 yılından bu yana bölgede hizmet veriyor.



"Kütahya'ya dev hizmetler"



2003-2016 yılları arasında DSİ tarafından Kütahya'ya yapılan toplam yatırım tutarının 472 milyon TL'ye ulaştığını kaydeden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Kütahya'da 2003 yılından bugüne kadar 11 sulama tesisi ile yaklaşık 61 bin dekar zirai alanı su ile buluşturduk. Böylece bölgede yaşayan vatandaşlarımıza yılda takriben 26 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 2019 yılı sonuna kadar bölgede 50 adet sulama tesisini daha tamamlayacağız. Bu tesisler ile sulanan saha genişliğini 2 yıl içinde 424 bin dekara çıkaracağız. Sulama alanlarının genişlemesiyle milli ekonomiye katkı 270 milyon TL'ye ulaşacak." (EFE)

