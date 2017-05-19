7017 ve 7018 sayılı kanunları onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7017 ve7018 sayılı kanunları onayladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7017 ve7018 sayılı kanunları onayladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "7017 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun', 7018 sayılı 'Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'nu, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir" denildi.

(Musa Erdoğan /İHA)