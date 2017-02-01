01.02.2017 10:15 700 yıllık darphane binası kaderine terk edildi

Plan türü bakımından tek örnek olması nedeniyle Türk mimarlık tarihinin en önemli eserleri arasında gösterilen 700 yıllık Manisa Darphane binası, restorasyonun ardından kaderine terk edilince madde bağımlılarının yuvası haline geldi. Plan türü bakımından tek örnek olması nedeniyle Türk mimarlık tarihinin en önemli eserleri arasında gösterilen 700 yıllık Manisa Darphane binası, restorasyonun ardından kaderine terk edilince madde bağımlılarının yuvası haline geldi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Spil Dağı eteklerindeki İshakçelebi Mahallesi'nde yer alan 700 yıllık darphane binası, 4 yıl önce yaklaşık 1 milyon TL bedelle yapılan restorasyonun ardından kaderine terk edildi. Madde bağımlılarının yuvası haline gelen binanın içinde çeşit çeşit uyuşturucu maddeler bulunurken binanın içler acısı hali mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor.

Tarihi darphane binasının 2012-2013 yılları arasında şimdi Büyükşehir Belediyesi olan Manisa Belediyesi tarafından restore edildiğini kaydeden İshakçelebi Mahallesi Muhtarı Bayram Gök şunları söyledi:

"Burası restorasyonun ardından kaderine terk edildi. Burası bir işletmeye verilebilir veya kendileri tarafından işletilebilirdi. Gece oldu mu buralarda madde bağımlıları, tiner çekip, bonzai denilen bir uyuşturucu çekiyorlar. Bina içler acısı bir halde. 2017 yılına girdik burası hala bu şekilde kaderine terk edilmiş durumda. Manisa Büyükşehir Belediyesinden isteğimiz buraya bir düzenleme getirmeleri. Gece oldu mu kimse burada evine girip çıkamıyor. Mahalle sakinleri şikayetçi. Ulucami'ye gelen yerli yabancı vatandaşlar şikayetçi. Buraya turistler geliyor ve çok ayıplıyorlar. 'Bu ne hal' diye bize şikayetleniyorlar. Ama bizim elimizde olan bir durum değil. Büyükşehir Belediyesine ait olduğu için Şehzadeler Belediyesi de bir şey yapamıyor. Tarihi binamız darphane kaderine terk edildi. Çok güzel bir bina ve Ulucami'ye yakın bir yer. 4 senedir bu durum aynı."

(Sadık Cangel/İHA)

