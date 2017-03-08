70 yaşındaki mahkum hastaneden firar edip cezaevine gitti

Zonguldak'ta cezaevi aracıyla hastaneye getirilen 70 yaşındaki mahkum, hastaneden firar edince polis alarma geçti. Alzheimer hastası olduğu öne sürülen mahkumun, cezaevine geri döndüğü ortaya çıktı.

Zonguldak'ta cezaevi aracıyla hastaneye getirilen 70 yaşındaki mahkum, hastaneden firar edince polis alarma geçti. Alzheimer hastası olduğu öne sürülen mahkumun, cezaevine geri döndüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, bir suçtan dolayı Devrek Açık Cezaevi'nde kalan Hasan B. (70), tedavi için bugün cezaevi aracıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastaneye getirilen mahkumun hastaneden firar ettiği ihbarını alan polis ekipleri alarma geçti. Hastane çevresi ve güzergah üzerinde mahkumu yakalama çalışması başlatan ekipler, kısa süre sonra şaşkınlık yaşadı. Ekiplerin her tarafta aradığı Hasan B.'nin, Devrek Açık Cezaevi'ne geri döndüğü ortaya çıktı.

Alzheimer hastası olduğu öne sürülen mahkumun cezaevine geri döndüğünü öğrenen ekipler rahat nefes aldı.

(Onur Altındağ/İHA)