70 yaşındaki baba kızını sırtında taşıyor

Depremde eşini kaybeden 70 yaşındaki baba, teröristlerle girdiği çatışmada gazi olan oğlu ve kısmi felçli kızına bakıyor. Cefakar baba, ayağında platin olan ve kısmi felçli kızını sırtında taşıyor.

Depremde eşini kaybeden 70 yaşındaki baba, teröristlerle girdiği çatışmada gazi olan oğlu ve kısmi felçli kızına bakıyor. Cefakar baba, ayağında platin olan ve kısmi felçli kızını sırtında taşıyor.

Düzce'de 70 yaşındaki Erol Gürer'in hayatı, birçok insana örnek olacak nitelikte. Yaşlı adam, yaşına aldırmadan sırtında taşıdığı kısmi felçli kızı için şifa arıyor. Vefakar ve cefakar Erol Gürer, Babalar Günü öncesinde örnek baba oldu. Düzce Valiliğine kısmi felçli kızının böbreklerindeki rahatsızlığını tedavi ettirebilmek için gelen 70 yaşındaki Erol Gürer, 29 yaşındaki kızı Ayşe'yi sırtında taşıyarak tedavisi için adeta çırpınıyor. Yürümekte zorluk çeken kızının yorulmaması için zaman zaman sırtına alan baba kızı ile birlikte işlerini çözmeye çalışıyor.

70 yaşındaki Baba Erol Güler, Vali yardımcısıyla görüşerek, önümüzdeki hafta sıkıntılarının giderilmesi sözü aldı. Eşini depremde kaybeden ve teröristlerle girdiği çatışmada gazi olan oğlu ve kızına hem anne hem de baba olan 70 Yaşındaki Erol Gürer, "Kızımın ayağında platin var. Ayrıca böbreklerinde de rahatsızlığı var. Cihaz gerekiyor. Bu cihazın malzemelerini alabilmek için valiliğe geldim. Vali yardımcısı ile görüştüm. Bana sorunu önümüzdeki hafta çözeceğini söyledi. Eşimi depremde kaybettiğim için teröristlerle çatışırken yaralanan oğluma ve hasta kızıma ben bakıyorum. Kızımın ayağında platin var ve felçli. Yürümekte zorlanıyor. Yorulduğunda sırtıma alarak gezmeye devam ediyoruz" dedi.

(Ali Osman Çatana/İHA)