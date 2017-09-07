07.09.2017 16:43 70 yaşında evlat katili oldu

Kahramanmaraş'ta 70 yaşındaki yaşlı adam, tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle sırtından vurarak öldürdü. Kahramanmaraş'ta 70 yaşındaki yaşlı adam, tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle sırtından vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi'nde ikamet eden Abdullah Yeter (70), oğlu Murat Yeter'i (35) av tüfeğiyle sırtından vurdu. Murat Yeter olay yerinde hayatını kaybederken, baba Abdullah Yeter suç aleti tüfekle olay yerinde yakalandı.

İnşaat işçisi olan Murat Yeter ile babası Abdullah Yeter'in dün gece evlerinde tartıştıkları öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



