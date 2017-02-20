70'lik dedeler 'bocce'yle tanıştı, hayatları değişti

Edirne Huzurevi'nde barınan 6 lisanslı sporcu, 70 yaşından sonra bocce sporuyla tanışınca sosyal yaşamları değişti.

Edirne Huzurevi'nde barınan 6 lisanslı sporcu, 70 yaşından sonra bocce sporuyla tanışınca sosyal yaşamları değişti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye'deki 59 ilde bulunan 86 huzurevi arasında 'Yetişkin Gençler Boccia Ligi' gerçekleştirecek. Hayatlarında hiçbir lige hazırlanmadıklarını belirten sporcuların hedefi, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek. Bocce sporu sayesinde odalarında oturmak yerine harıl harıl lige hazırlanan 6 sporcu, yaşlarına aldırmadan tüm enerjilerini Nisan ayında Antalya'da gerçekleşecek lige harcıyor.



"SAĞLIKLI YAŞLANMALARINA KATKI SAĞLAMAK"

Edirne Ali ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Huzurevi'nde kalan sporcuların bocce sporuyla yaşamlarına bir hareket geldiğini ifade ederek, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının stratejik eylem planında yer alan yaşlılarımızın aktif yaşlanma kapsamında 60 yaş ve üzerinde huzurevinde kalan yaşlılarımızla beraber, Türkiye genelinde bir bocce ligi oluşturulmuştur. Bu Bocce ligindeki temel amaç yaşlılarımızın sağlıklı yaşlanmalarına katkı sağlamak, boş zamanlarını sosyal, kültürel geçirmelerini sağlamaktır. Bocce sporunu özellikle tercih etmemizin sebebi, çok ciddi bir efor gerektirmemesi" dedi.



"BU LİG DÜNYADA İLK DEFA TÜRKİYE OLACAK"

Bocce antrenörü Ahmet Erdin Nurel takımına güvendiğini belirterek, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Bocce Federasyonun ortaklaşa düzenlediği, 59 ilde bulunan 86 huzurevi arasında oluşturulan bu lig dünyada ilk defa Türkiye'de oluşturulacak. Türkiye genelinde 18 gurup bulunmakta. Gruplarından birinci olarak çıkan ve 6 tane en ikinciler olmak üzere toplam 24 takım Antalya'da yapılacak olan büyük finale katılacaklar. Burada da ilk üçe girecek takımlar Avrupa'da ülkemizi temsil edecekler. Birinci olmayı çok istiyoruz. Birinci olmak için bizim kadar çalışan şehir yoktur" şeklinde konuştu.



"SPOR ADINA ÇOK İNSAN TANIYORUZ"

73 yaşındaki Ekrem Pandar, ilk defa profesyonel bir sporla tanıştığını ve çok heyecanlı olduğunu kaydederek, "Biz hocamızla 2-3 aydır çalışıyoruz. Lig başlayana kadar hazırlık maçları yapmaya devam edeceğiz. Bizim yaşımızdaki insanlar için bu spor çok iyi, hareket aynı zamanda. Spor adına çok insan tanıyoruz. Devletler bile spor adına birleşiyor. Bizde yarışmacı arkadaş ve kulüplerle birleşeceğiz. İyi şeyler çıkaracağımızı düşünüyorum. Spor oturmaktan daha güzel bir şey" diye konuştu.

(Ergin Yıldız/İHA)