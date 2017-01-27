70 araç birbirine girdi: En az 2 ölü

70 aracın karıştığı zincirleme kazada en az 2 kişi hayatını kaybetti.
70 aracın karıştığı zincirleme kazada en az 2 kişi hayatını kaybetti. Çin'de kar yağışının ardından yolda oluşan buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 70 aracın birbirine girdiği kaza sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı öğrenildi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.