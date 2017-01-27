70 araç birbirine girdi: En az 2 ölü

70 aracın karıştığı zincirleme kazada en az 2 kişi hayatını kaybetti.

70 aracın karıştığı zincirleme kazada en az 2 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de kar yağışının ardından yolda oluşan buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 70 aracın birbirine girdiği kaza sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı öğrenildi.

