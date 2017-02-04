04.02.2017 10:03 7 yaşındaki çocuk rögar çukurunda ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 7 yaşındaki kız çocuğu rögar çukurunda ölü bulundu. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 7 yaşındaki kız çocuğu rögar çukurunda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi'nde annesiyle yaşayan 7 yaşındaki Sevgi B.'den dün akşam saatlerinden itibren haber alamayan yakınları, çevrede arama yaptı. Aramalar sırasında 7 yaşındaki çocuk evlerinin yakınındaki üstü açık 2 metre derinliğindeki rögar çukurunda ölü bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

(Arif Kaplan / İHA)

