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7 yaşındaki Batu hayali öyküsünü kitaba çevirdi
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7 yaşındaki Batu hayali öyküsünü kitaba çevirdi

Eskişehir'de 7 yaşındaki Ali Batu Ertan, ailesinin yardımıyla yılbaşı ile ilgili hayalini öyküleştirerek kitaba çevirdi.

Eskişehir'de 7 yaşındaki Ali Batu Ertan, ailesinin yardımıyla yılbaşı ile ilgili hayalini öyküleştirerek kitaba çevirdi.
İlkokul 1'inci sınıf öğrencisi Ali Batu Ertan, annesinin getirmiş olduğu bir ajandayı alarak kitap yazmak istediğini söyledi. Aile bu duruma önce şaşırdıysa da küçük Batu'nun isteğini geri çevirmedi. Noel ve Noel baba ile ilgili hayalini yazmaya başladığını gören doktor olan anne Melek Ertan da oğluna yardımcı oldu. Küçük Batu'nun anlattığı hayali hikayeyi bilgisayar ortamına geçiren anne, ardından kitap haline gelmesini sağladı. Minik öğrenci daha sonra bastırılan kitabını ise yılbaşı hediyesi olarak arkadaşlarına dağıttı. Kitapta kullanılan resimlerin hepsini ise yine küçük Batu kendisi çizdi. Çizilen resimler ardından kitabın sayfalarına eklendi.
Kitabı yazan Batu Ertan, annesinin kendisine yardımcı olduğunu söyledi.
Öykü kitabını 1 haftalık kısa bir süre içinde bitirdiklerini belirten minik yazar, "Ben söyledim annem yazdı, ağabeyim de bana yardımcı oldu. Daha sonra kitabım basıldı. Okulda arkadaşlarıma, annem de yakınlarımıza dağıttı. Noel babayı hayal ederek bu hikayeyi yazdım. Her zaman bir kitap yazmak istiyordum. Kitabın adı da 'Küçük çocuğun Noel mucizesi' koyduk. Kitapta bulunan fotoğrafları da ben çizdim" dedi.

"O SÖYLEDİ BEN YAZDIM, 1 HAFTADA BİR ÖYKÜ YAZABİLDİK"
Oğluna öykü yazmasında yardımcı olan Nöroloji Uzmanı Doktor Melek Ertan ise, "Bazen kendimiz masal uydurarak anlatıyorduk. Bir gün eve boş bir ajanda getirdim. Batu istedi. 'Ben buna kitap yazayım' diyerek bir fikir ortaya attı. Biz de yazmasını istedik. Başladı ilk sayfasını yazdı, ancak daha yeni okuma yazma öğrendiği için yoruldu. Dedim ki, 'Ben bilgisayara yazayım, sen söyle' onun da hoşuna gitti. Her gün akşam ödevleri bitince öyküyü ilerletmeye çalıştık. Bazen abisi fikir verdi. Böyle olunca 1 haftalık kısa bir süre içinde bir öyküyü çıkarabildik. Arkadaşlarına yılbaşı için hediye olarak yetiştirmek istiyordu. Bunun için biraz disiplinli çalıştık. Arkadaşlarına da hediye etti" diye konuştu.
(Aydın Sarıoğlu - Selim Kuşcu/İHA)
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