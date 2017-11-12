12.11.2017 10:52 7 ton esrar ele geçirildi, 1 terörist öldürüldü

Diyarbakır'ın Lice, Hazro, Kocaköy ve Kulp ilçeleri kırsalında gerçekleştirilen 'Bayrak-67 Şehit Jandarma Er Kadir Görgülü Operasyonu' başarıyla tamamlandı. Operasyonda 1 terörist ölü olarak ele geçirilirken, piyasa değeri 105 milyon TL olan 7 ton esrar maddesi ele geçirildi. Diyarbakır'ın Lice, Hazro, Kocaköy ve Kulp ilçeleri kırsalında gerçekleştirilen 'Bayrak-67 Şehit Jandarma Er Kadir Görgülü Operasyonu' başarıyla tamamlandı. Operasyonda 1 terörist ölü olarak ele geçirilirken, piyasa değeri 105 milyon TL olan 7 ton esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır ili Lice, Hazro, Kocaköy ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 09 Kasım 2017 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak - 67 Şehit Jandarma Er Kadir Görgülü Operasyonu, 11 Kasım 2017 Cumartesi günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. Anılan operasyon kapsamında gerçekleştirilen temas aramaları sonucunda, 1 terörist ölü olarak etkisiz hale getirilmiş, 1'i terör örgütü üyeliğinden olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanmaları sonrasında, cumhuriyet savcısının talimatına istinaden gözaltına alınmış, terör örgütü mensuplarına ait 1 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir. Söz konusu operasyon esnasında, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlara gizlenmiş 24 adet jelikan bidonlar ile 1 araç ve 3 sırt çantası içerisinde, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği, 3 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 4 adet anti-tank mühimmatı, 3 adet tabanca, 6 adet el bombası, 1 adet araç telsizi, 15 adet elektrikli fünye, 1 adet pompalı av tüfeği, 379 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği fişeği, 12 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği şarjörü, 174 adet M-16 Piyade Tüfeği fişeği, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği el kundağı, 1 adet gece görüş monte hamili, 4 adet 12 kalibrelik av tüfeği fişeği, 12 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 4 adet tabanca şarjörü, 5 takım terörist kıyafeti, 1 adet teröristlere ait çelik yelek, 1 adet teröristlere ait hücum yeleği, 4 adet şemsiye, 6 adet tüp, 8 adet pil, 3 adet araç, 20 metre kablo, 2 adet kütüklük, 1 adet kelepçe, 1 adet uyku tulumu, 2 çift mekap ayakkabı, 4 adet fotoğraf makinesi, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet hassas terazi, örgütsel dokümanlar, 27 çuval içerisinde peksimet ekmek ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.



PİYASA DEĞERİ 105 MİLYON TL OLAN ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada ayrıca, narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında; Lice ve Kocaköy ilçeleri kırsal alanında icra edilen adli ve temas arama faaliyetleri neticesinde, piyasa değeri 105 milyon 846 bin 500 TL olan 564,2 kilogram kubar ve 6 bin 680,3 kilogram toz olmak üzere toplam 7 ton 244 kilogram esrar maddesi ile 2 bin 750 kök kenevir bitkisi ve 800,03 kilogram kenevir tohumunun ele geçirildiği ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı gereğince, kenevir bitkisi ve tohumundan numune alınmasını müteakip yerinde imha edildiği, uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alındığı belirtildi.

Öte yandan, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerinin Murakabesi Hakkında Kanun'un Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 6'ncı Bölüm 18'inci Maddesi'ne istinaden, teşkil edilen komisyon gözetiminde, daha önceki tarihlerde Lice ilçesi mülki sınırlarında icra edilen operasyonlarda ele geçirilmeyi müteakip, adli emanet deposunda muhafaza edilmekte olan 47 ton esrar maddesinin 11 Kasım 2017 tarihinden itibaren Lice İlçe Jandarma Komutanlığı kışlasında yakılarak imhasına başlandığı bildirildi.



