7 terörist daha etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak ve Mardin'de 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak ve Mardin'de 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada, Şırnak'ın Beytüşşebap ilcesi İncebel Dağları bölgesinde 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı unsurlarınca Uludere-Akduman ve Sapaca bölgesinde 1 bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Şırnak İdil kırsalında gece düzenlenen hava harekatında ise, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Mardin'in Dargecit ilçesi Bahçebaşı Mahallesi'nde 1 bölücü terör örgütü mensubunun eylem yapmak için keşif çalışması yaptığı yönünde alınan istihbarat üzerine İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak 1 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 21.45 sıralarında Seher Sokak'ta 1 bölücü terör örgütü mensubunun sağ olarak yakalandığı bildirildi. (Uğur Kan Yüksek / İHA)
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