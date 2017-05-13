7 terörist daha etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari/Çukurca Güven Dağı üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında 7 teröristin etkisiz hale gerildiğini, 2017 yılı başından itibaren Hakkari'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 166 olduğunu açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari/Çukurca Güven Dağı üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında 7 teröristin etkisiz hale gerildiğini, 2017 yılı başından itibaren Hakkari'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 166 olduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Hakkari/Çukurca Güven Dağı üs bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlere yönelik olarak 13 Mayıs 2017 gece saatlerinde icra edilen hava destekli operasyonda hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile olmak üzere toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 2017 yılı başından itibaren Hakkari ili kapsamında icra edilen operasyonlar neticesinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 166'ya ulaştığı ifade edildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri belirtildi.

(Uğur Kan Yüksek/İHA)