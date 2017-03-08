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'7 seçim kaybettin, hala tek adamsın'
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'7 seçim kaybettin, hala tek adamsın'

Başbakan Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili 'tek adam' eleştirilerine, 'Tek adam gelecekmiş. 7 seçim kaybettin, hala tek adamsın' diye cevap verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili 'tek adam' eleştirilerine, "Tek adam gelecekmiş. 7 seçim kaybettin, hala tek adamsın" diye cevap verdi.
Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışmaları kapsamında İzmir'in Kınık ilçesindeki Cumhuriyet Meydanında binlerce vatandaşa sesleniyor. Yeni anayasa ile iki başlılığın sona ereceğini kaydeden Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Yeni anayasayla birlikte iki başlılık sona erecek. Ülkede başbakan, cumhurbaşkanı kavgası olmayacak. Kılıçdaroğlu bir laf etti. Diyor ki bir radyo programında, 'bu sistem değişirse başbakan bir partiden, cumhurbaşkanı başka partiden olursa ne olacak?' diyor. Ne kadar güzel söylemiş. Bizim anlatmaya çalıştığımızı Allah söyletmiş. Bir de ne diyor; 'biz aslında Binali Bey için çalışıyoruz, başbakanlığı gitmesin' diyor. Ya sen Binali Beyi ne yapacaksın? Bu ülke kazanacaksa bir Ali de feda olsun, bin Ali de feda olsun. Kime ders veriyorsun? Tek adam gelecekmiş. 7 seçim kaybettin, hala tek adamsın. Kardeşim iki tane adam olur mu, tabii ki tek adam olacak. Milletin kafasını karıştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ne yaparsanız yapın bu millet kararını verdi" diye konuştu.

"DEĞİŞİKLİKTEN HABERİ YOK"
Şimdiki sistemde cumhurbaşkanı, başbakan olduğunu ve bu sistemin sorun çıkardığını ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu sistem geçmişte sorun çıkardı. Anayasa kitapçığı fırlatıldı, Türkiye yerle bir oldu. Onların sebep olduğu krizden dolayı 172 milyar dolar borç ödüyoruz. Bize bıraktıkları mirası daha yeni bitirdik. 172 milyara neler yapılır, neler. Türk parası ile 638 milyar ediyor. Bu paraya, 315 tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılır. Siz gerisini hesap edin. Başbakan, cumhurbaşkanı anlaşamazsa ne olacak diyor. Garibin belli ki değişiklikten haberi yok. Bu değişikle onun dediği problemi çözmek için yapılıyor. Bu sistemle, başbakan ve cumhurbaşkanlığı birleştiriliyor. Siz sandıkta cumhurbaşkanı, başkan yardımcıları ve bakanları seçiyorsunuz. Meclise bırakmıyorsunuz."

"KINIK ŞAFAK SAYIYOR"
"Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık bu yağmurlarda" diyen Başbakan Yıldırım, "Kınık, ne bu coşku, ne bu heyecan. İşte İzmir, işte Kınık. Sizler bizi bağrınıza basıyorsunuz. Biz de bu meydanı dolduran Kınıklı kardeşlerimizi hasretle, muhabbetle, samimiyetle selamlıyoruz. Kınık kararını vermiş. Kınık, 'bu iş tamam' diyor. Kararımız evet. İşte görmek istediğim tablo bu. Allah hepinizden razı olsun. Kınık kararlı, şafak sayıyor. Ülkenin aydınlık yarınları için milletle buluşuyoruz. Kınık 16 Nisan'a hazır mı? Bir demokrasi destanı daha yazmaya var mısınız? Hanımefendiler, hazır mısınız? Gençler, hazır mısınız? Beyler hazır mısınız? Tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet için kararımız evet. Harikasın Kınık. Yine muhteşemsin. Yine çok güzelsin Kınık. 16 Nisan'a sayılı günler kaldı. Sayılı gün tez biter" şeklinde konuştu.
Yıldırım, Kınık'ta halka seslenmeye devam ediyor. Kınık'taki mitinge; Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar da katıldı.
(Ceren Atmaca - Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri / İHA)

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