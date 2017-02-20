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7 saatlik toplantı sona erdi
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7 saatlik toplantı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde saat 14.50'de başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 7 saat sürdü.
(Derya Yetim /İHA)

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