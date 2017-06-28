7 PKK'lı terörist öldürüldü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Kuzey Irak tarafında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Kuzey Irak tarafında 7 terörist etkisiz hale getirildi. İHA muhabirine açıklamada bulunan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Pirinçeken bölgesi Kuzey Irak tarafında mağara önünde 7 teröristin görüntüsünün alındığını söyledi. Teröristlerin insansız hava aracı tarafından takip edildiğini dile getiren Vali Toprak, "Takip edilen teröristler uçakla ateş altına alındı. Yapılan ateş sonucu 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.
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