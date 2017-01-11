11.01.2017 14:08 7 iş yerini soyan 3 şahıstan 2'si tutuklandı

Adıyaman'da 7 farklı adreste yaşanan hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şahıstan 2'si tutuklandı. Adıyaman'da 7 farklı adreste yaşanan hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şahıstan 2'si tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde 7 farklı iş yerinden kıyılmış tütün, oto aksesuarları ve sigara gibi ürünler çalan İ.C., M.K. ve Y.M.'nin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. İl genelinde aranan 3 şahıs Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin içerisinde olduğu tespit edildi. Şahıslar olay yerinde bulunan polisleri fark edince kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle şahıslar arasında ara sokaklarda kovalamaca yaşandı.



Yaşanan kovalamaca şahısların kullandığı otomobilin önünün kesilmesiyle sona erdi. Gözaltına alınan İ.C., M.K. ve Y.M. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorguları tamamlanan 3 şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 3 şahıstan İ.C. ile Y.M. tutuklanırken M.K. ise serbest bırakıldı.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

