7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Bitlis merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Bitlis merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütü mahrem yapısının faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde, aralarında halen devlet kurumlarında aktif olarak çalışan, eski askeri personel ve devlet memurlarının da bulunduğu şahıslara 3 Mart 2017 günü Bitlis merkezli, Tatvan ilçesi, Kahramanmaraş, Nevşehir, Erzurum, Kayseri, Ordu ve Bingöl illerinde eş zamanlı olarak toplam 11 şahsa yönelik gerçekleştirilen planlı operasyon neticesinde; A.Ş., E.T., H.G. ve T.D. isimli şahıslar Bitlis ilinde, A.O.E., O.Y. ve I.Y. isimli şahıslar Tatvan ilçemizde, A.A. isimli şahıs Kahramanmaraş ilinde, S.A. isimli şahıs Nevşehir ilinde yakalanarak gözaltına alınmış, iki şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir" denildi.

(Vahit Olcay/İHA)