13.02.2017 16:03 7 ilde FETÖ operasyonu: 50 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Şanlıurfa merkezli İstanbul, Gaziantep, Mersin, Osmaniye, Sakarya ve Kahramanmaraş illerinde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 39'u polis, 11'i asker olmak üzere toplam 50 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(Şinasi İnan / İHA)

