7 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

Niğde merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı.

Niğde merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Niğde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde merkezli Giresun Kırıkkale, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Aksaray ve Gaziantep illerini kapsayan operasyonda 40 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda terör örgütünün şifreli haberleşme sistemi olan Bylock kullandıkları belirlenen ve görevlerinden daha önceden KHK ile ihraç edilen 2 komiser, 11 komiser yardımcısı olmak üzere 40 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(Yasin Esen/İHA)