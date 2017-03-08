7 ilde FETÖ operasyonu: 23 polis gözaltına alındı

Adana merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 23 polis gözaltına alındı.
Adana merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 23 polis gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM), Güvenlik Şube ve Narkotim (NTP) ekipleri, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik, Adana, İstanbul, İzmir, Kayser, Osmaniye ve Antalya'da eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında, aralarında emniyet müdürlerinin bulunduğu 23 şahıs gözaltına alındı. Sağlık kontrolleri için Adana Adli Tıp birimine getirilen zanlılar, kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan polisler arasında FETÖ iletişim ağı olan 'ByLock' kullananların olduğu belirtildi. (Süleyman Cenk İdaye/İHA)
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